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Російська армія майже повністю відновилася після нищівних втрат на початку війни — Держдепартамент США

04 квітня 2024, 15:52

Російська армія майже повністю відновилася після нищівних втрат на початку війни — Держдепартамент США

Офіційний представник Державного департаменту США Курт Кемпбелл 3 квітня заявив, що Росія практично повністю відновила свої збройні сили після величезних втрат під час вторгнення в Україну. Ця заява викликала хвилювання, оскільки вона суперечить думці Пентагону та союзників США в Європі. Про це повідомляє видання Defense News.

Оглядачі зазначили, що міністр оборони США Ллойд Остін свого часу повідомив про втрати в лавах Збройних сил РФ після повномасштабного вторгнення в Україну близько 315 000 осіб. Незважаючи на це, російські війська на деяких ділянках фронту перейшли в наступ після того, як союзники України скоротили військову допомогу. Однак навіть ці локальні успіхи коштували окупантам недешево, вважають у Пентагоні.

На початку 2024 року в комітеті з національної безпеки Литви дали оцінку стану російської армії. На думку чиновників, Росії буде потрібно від п'яти до семи років, щоб відновити свої сили для повномасштабної війни. Проте, Москва за два роки різко збільшила військові витрати на оборону з 2022 року — до 6% національного ВВП у бюджеті на 2024 рік.

Курт Кемпбелл вважає, що частковий успіх у відновленні армії РФ зумовлений підтримкою Китаю, а також Північної Кореї та Ірану. Інший високопосадовець Білого дому додав, що Пекін допоміг своєму партнеру пережити економічні та військові невдачі останніх двох років.

«Ми дійсно бачили, як Китай почав допомагати відновлювати російську оборонну промислову базу, по суті, заповнюючи торгівлю з європейськими партнерами, яку було припинено після вторгнення Росії», — сказав чиновник.

Оглядачі зазначили, що незважаючи на сильний тиск росіян, українські військові, як і раніше, сподіваються на велику допомогу з боку США та партнерів. Без цього збройним силам України необхідно буде нормувати боєприпаси та економити на засобах ППО по всій країні.

Раніше повідомлялося, що в РФ розпочався весняний призов до армії, в рамках якого близько 150 000 чоловіків віком від 18 до 30 років пройдуть річну військову службу.

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