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У Ростовській області вночі пролунали десятки вибухів, повідомляють про атаку на аеродром

05 квітня 2024, 07:35

У Ростовській області вночі пролунали десятки вибухів, повідомляють про атаку на аеродром

У місті Морозовську Ростовської області РФ сьогодні вночі, 5 квітня, пролунала серія вибухів. Очевидці повідомляють про атаку на місцевий аеродром. Про це повідомив російський Telegram-канал Shot.

Зазначається, що перші вибухи почали лунати близько півночі, ймовірно, безпілотники спробували атакувати місцевий аеродром. Очевидці повідомляють, що крім характерних звуків прольоту дронів та вибухів вони також бачили кілька яскравих спалахів у небі.

За інформацією місцевих пабліків, у деяких районах міста спостерігаються проблеми з електропостачанням. Усього було зафіксовано близько 15 повітряних цілей та не менше 60 гучних вибухів.

За даними Shot, внаслідок атаки було пошкоджено електропідстанцію, без світла залишилися десятки житлових будинків. Наразі ведуться роботи з відновлення енергопостачання. Інформації про постраждалих наразі не було.

Військовий аеродром Морозовськ розташований в Ростовській області РФ, в 3 км на південний захід від міста Морозовська. На аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк. На аеродромі дислоковано фронтових бомбардувальників Су-24, Су-24М, а також Су-34.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну аеродром кілька разів зазнавав ударів безпілотників. Так, 25 травня минулого року російська ППО збила "невідомий предмет" біля аеродрому. Внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.

17 грудня атака повторилася, над аеродромом працювала російська ППО. У військах РФ незабаром підтвердили, що в ході атаки було пошкоджено щонайменше один літак Су-34.

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