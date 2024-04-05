Мінімум 6 військових літаків знищено та 8 пошкоджено під час атаки на аеродром у Ростовській області —ЗМІ

При атаці на військовий аеродром Морозовськ у Ростовській області Росії знищено щонайменше шість літаків. Скріншот відео

Щонайменше шість літаків російських окупантів знищено та вісім пошкоджено внаслідок атаки на російський аеродром Морозовськ у Ростовській області, проведеної Службою безпеки України разом із військовими та Силами оборони. Про це повідомило агентству Інтерфакс-Україна інформоване джерело в п'ятницю, 5 квітня.

«На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24м, Су-34 – саме такі літаки РФ використовує для того, щоб скидати авіабомби, що коригуються, по позиціям Збройних сил України та прифронтовим українським містам», — сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, у місті Морозівськ Ростовської області РФ сьогодні вночі, 5 квітня, пролунала серія вибухів. Очевидці повідомляли про атаку на місцевий аеродром.