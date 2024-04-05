Військові ССО ударили по мінометній позиції окупантів: є жертви

Українські військовослужбовці знищили на одному з напрямків мінометну позицію російських окупантів за допомогою FPV-дронів. Внаслідок цього п'ятеро солдат армії РФ загинули, ще 4 – постраждали. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій (ССО).



На оприлюдненому відео зафіксовано роботу 8-го полку Сил спеціальних операцій.



«Встановивши координати цілей, оператори FPV-дронів нанесли ураження завдяки чому знищили 5-х російських військовослужбовців і поранили 4-х», — йдеться в повідомленні.



Крім того, було знищено позицію 82-мм міномета та пошкоджено БМП (бойова машина піхоти).



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