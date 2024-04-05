Олександр Зінченко про війну: «Це однозначна відповідь. Я б пішов»

Лівий захисник «Арсеналу» та збірної України Олександр Зінченко розповів про війну в Україні та відповів на запитання, чи пішов би він воювати у разі, якби його закликали і якби бачив у цьому більше користі, ніж у тому, щоб залишитися грати в АПЛ. Про це написало українське видання Tribuna.



«Я думаю, що це однозначна відповідь. Я б пішов (воювати). Важко усвідомлювати, що ще зовсім недавно ми вчилися в одній школі, грали на дитячому майданчику або на футбольному полі, а тепер їм (моїм друзям) доводиться захищати нашу країну. І, чесно кажучи, це так важко прийняти, але це те, що є. Ми не можемо здатися. Я знаю, що дехто може подумати, що мені набагато легше бути тут (в Лондоні), ніж там (в Україні). Я дуже сподіваюся, що ця війна скоро закінчиться. Який мій обов'язок зараз? Як я можу допомогти, наскільки це можливо, своїй країні, своєму народові, там (в Україні)? Я не можу пишатися більше, ніж зараз, тим, що я українець. У мене є мрія, що ця війна закінчиться дуже, дуже скоро, і ми зможемо відбудувати нашу Україну так, як ми дійсно хочемо», – заявив Зінченко.



Нагадаємо, Донецький «Шахтар» з рахунком 4:1 розгромив одеський «Чорноморець» у півфіналі Кубка України й став першим фіналістом цього турніру та зіграє вирішальний матч з полтавською «Ворсклою» 15-го травня на стадіоні «Авангард» у Рівному.