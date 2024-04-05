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Україна незабаром зможе атакувати дронами Урал та Заполяр'я — Bild

05 квітня 2024, 18:07

Україна незабаром зможе атакувати дронами Урал та Заполяр'я — Bild

Українські безпілотники невдовзі можуть бити по російських об'єктах у Заполяр'ї та на Уралі. Інфографіка: Bild Українські безпілотники невдовзі можуть бити по російських об'єктах у Заполяр'ї та на Уралі. Інфографіка: Bild

Україна незабаром застосує далекобійні безпілотники, які зможуть атакувати Урал та Заполяр'я. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

У статті наголошується, що днями ЗСУ вперше атакували безпілотниками цілі у Татарстані. Вони знаходилися за 1300 км від лінії фронту. Для одного із ударів використовувався український дрон UJ-22. Раніше вважалося, що його далекобійність складає 800 км.

«Мабуть, нова модифікація з додатковими паливними баками літає набагато далі. Для другої атаки застосовувався безпілотник, створений на базі українського надлегкого літака Аеропракт A-22 "Летюча лисиця"», — пише газета.

За інформацією Bild, вже цього року Україна зможе застосовувати дрони з далекобійністю до 2000 км і більше. Вони заповнять дефіцит ракет середньої та великої дальності.

«Ракети залишилися у минулому. Дрони — це майбутнє», — заявило джерело Bild. За його даними, до кінця року відразу десять виробників поставлять ЗСУ дрони з далекобійністю до 2500 км. А київське КБ «Промінь» розробило безпілотник «Сокіл-3000», який може пролетіти до 3300 км.

За розрахунками Bild, нова українська зброя зможе атакувати цілі, наприклад, у Мурманській області. Там розташовано близько 80 військових баз. Серед них аеродром Оленья, де базуються стратегічні бомбардувальники, які обстрілюють Україну.

Нагадаємо, 2 квітня БПЛА літакового типу атакували російські підприємства у місті Єлабуга у Татарстані.

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