Головне за день: НАТО побоюється членства України. Ситуація у Часів Ярі

Політика



У НАТО обговорюється варіант відмови України від окупованих територій на користь Росії в обмін на гарантії безпеки та прийом до альянсу, повідомляє італійське видання La Repubblica. У публікації йдеться, що зараз подібний сценарій обговорюється неформально і стає дедалі реальнішим, враховуючи наближення виборів до США. Видання уточнює, що за Росією можуть визнати Крим та всі території, окуповані нею протягом двох років, а потім зафіксувати кордони та прийняти Україну до НАТО.



Водночас видання The New York Times повідомляє , що лідери країн НАТО не запропонують Україні вступити до альянсу на саміті у липні. Автори статті пояснили, що лідери альянсу не мають бажання приймати в блок нову країну, яка за договором про колективну безпеку втягне їх усіх у найбільший сухопутний конфлікт у Європі з 1945 року.



Суспільство



Окупаційна адміністрація «ДНР» за підтримки російських кураторів намагається налагодити водопостачання окупованих територій із різних джерел. Одним із них став канал «Дон-Донбас», але поки що його ресурсів не вистачає. Перша черга каналу виводиться зараз із річки Дон. Вона забезпечить близько 30% споживачів води на окупованій території Донеччини. Однак поки що другу чергу каналу не будують. У «ДНР» розраховують на часткове подання води зі старого каналу для всього регіону «Сіверський Донець — Донбас».



В Україні до територіальних центрів комплектування (ТЦК) почнуть викликати чоловіків, які досягли 25-річного віку, щоб оновити облікові дані.



У Харкові запроваджено аварійні відключення електрики внаслідок технологічної аварії. Без електроенергії залишаються 550 тисяч абонентів у Харківській області, з них близько 330 тисяч — у Харкові.



Бойові дії



У невизнаному Придністров'ї (Молдова) заявили про атаку безпілотника на військову частину в Рибницькому районі, за шість кілометрів від кордону з Україною. Стверджується, що метою атаки була станція радіолокації, якій були нанесені незначні пошкодження, жертв немає. Паралельно у ЗМІ постала заява губернатора проросійського молдавського автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул. Вона стверджує, що Гагаузія оголосить про незалежність, якщо Молдова вирішить об'єднатися із Румунією.



У тимчасово окупованій Горлівці внаслідок ранкових обстрілів постраждали семеро людей.



Окупаційні війська РФ атакували Запоріжжя. Спочатку було завдано двох ракетних ударів, а через сорок хвилин — повторні удари по тих самих місцях, після того, як туди прибули рятувальники та поліцейські. Пошкоджено щонайменше три багатоповерхові будинки, щонайменше 10 приватних будинків. Загинуло троє людей, 13 осіб доставлено до лікарні, з них 4 перебувають у тяжкому стані. Внаслідок обстрілів постраждала також промислова та торговельна інфраструктура.



Внаслідок нічного обстрілу Покровська було розбомблено та повністю зруйновано офіс медичної організації «Лікарів без кордонів». Ніхто із працівників не постраждав.



За даними українського аналітичного проекту DeepState, на Авдіївському напрямку російських військових відкинуто біля Невельського. При цьому сили РФ просунулися у Бердичах та проводять штурмові дії у бік Семенівки та Уманського.



Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє , що російські війська просунулися до східної околиці Часів Яру через посилену механізовану атаку.



Щонайменше шість літаків російських окупантів знищено та вісім пошкоджено внаслідок атаки на російський аеродром Морозовськ у Ростовській області, проведеної Службою безпеки України разом із військовими та Силами оборони.



Близько 156 тисяч квадратних кілометрів території України поки що потенційно небезпечні через можливе замінування внаслідок збройного вторгнення Росії. Це приблизно 26% загальної площі України, що дорівнює площі деяких інших держав світу, наприклад, Греції.



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