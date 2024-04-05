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Російські війська стирають Часів Яр як Авдіївку: репортаж ►

05 квітня 2024, 23:32

Російські війська стирають Часів Яр як Авдіївку: репортаж ►

Російські війська стирають Часів Яр як Авдіївку: репортаж

Залізничний вокзал у Часовому Яру Донецької області розбитий російськими окупантами, і вже будівля не придатна для використання. Сьогодні у населеному пункті залишається проживати близько 800 мирних жителів під постійним вогнем окупантів: без води, без газу, без будь-яких комунікацій. Щодня організація World Central Kitchen привозить сюди гарячі обіди, волонтери доставляють питну воду, а місцева адміністрація переймається тим, щоб тут була гуманітарна допомога та всі необхідні ліки.

Волонтер, уродженець цього міста Євген Ткачов евакуювався з Часового Яру ще торік через сильні обстріли, але регулярно навідується до міста та привозить мешканцям питну воду, корм для тварин та необхідні предмети побуту.

 У багажнику Євгена близько тонни питної води. Він розвозить її різними частинами міста, спілкуючись із людьми, яких знає десятки років. Їм розповідає останні новини, адже інтернету та телебачення тут немає. Їх же вмовляє евакуюватися, адже місто з кожним днем отримує нові руйнування.

Олексій — місцевий житель. Евакуюватися поки що не хоче. Каже, поїде з міста лише у разі окупації, планує за допомогою велосипеда дістатись Костянтинівки. Дружину та п'ятирічну дитину Олексій відправив в евакуацію, а сам залишився у рідному місті. Каже, вже пристосувався до відсутності умов.

Надія — ще одна мешканка міста — незважаючи на безперервні бойові дії, спокійно орає клумбу біля свого будинку, щоб посадити квіти.

Вечорами Надія вишиває бісером під свічкою чи ліхтариком. З водою та їжею окрім волонтерів та місцевої влади, пенсіонерці допомагають також і українські військовослужбовці.

У місті працює пункт незламності. Там місцеві жителі можуть отримати ліки, їжу, дізнатися про останні новини, підзарядити свої гаджети та ліхтарики.

Олена тут за старшу, жінка перебуває тут позмінно. Каже, свідомість людей настільки змінилася за ці два роки від постійних обстрілів, що вони вже абсолютно спокійно реагують на смерть.

Тим часом російські окупанти збільшили кількість обстрілів Часового Яру Донецької області. Містом постійно б'ють керованими авіабомбами, стріляють з артилерії та танків. На сьогодні відстань від центру міста до тимчасово окупованої території складає чотири з половиною кілометри.

Для армії РФ вкрай важливо захопити населений пункт через те, що це панівна висота, тому сюди вони стягують усі свої резерви. Але Збройні сили України стримують тиск супротивника і не дають йому просуватися. 

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