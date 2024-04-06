Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Харків атакували російські дрони: мінімум 6 загиблих та 11 поранених

06 квітня 2024, 08:42

Харків атакували російські дрони: мінімум 6 загиблих та 11 поранених

Харків атакували російські дрони: мінімум 6 загиблих та 11 поранених

Харків тепер регулярно піддається потужним ракетним ударам та атакам безпілотників з боку російської армії. Внаслідок нічного нальоту дронів на Шевченківський район — 6 загиблих та 11 поранених, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«"Приліт" "шахедів" припав по житловій забудові — пошкоджено щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низку адміністративних будівель, магазин, АЗС, СТО та авто», — повідомив Терехов.

У Національній поліції повідомили про 8 поранених, серед яких дві жінки 25 та 52 років, шість чоловіків віком від 23 до 76 років.

ТЕГИ

Місця
Харків
Інше
наслідки обстрілу

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:27
Головне за день: НАТО побоюється членства України. Ситуація у Часів Ярі
22:36
РФ збільшує кількість силовиків в окупації, як виглядає аквапарк у Донецьку — дайджест з окупації ►
20:13
«ДНР» шукає джерело водопостачання для окупованої території
10:38
Внаслідок обстрілів у Горлівці постраждали семеро людей
09:59
Понад чверть території України потребує розмінування: це перевищує площу Греції та еквівалентно половині Італії
08:01
Російські окупанти вийшли на східну околицю Часового Яру, — ISW
23:19
Головне за день: Удар по Харкову. На Луганщині впала авіабомба РФ
18:19
Пасічник запропонував перейменувати луганський сквер на честь «русской весны» — ідею розкритикували у соцмережах
17:24
Кількість загиблих та поранених під час обстрілів у Донецьку зросла
17:20
В окупованому Луганську вибухнув автомобіль
16:30
На окупованій Луганщині впала півторатонна авіабомба РФ. Її підірвали на місці
16:27
У захопленому Луганську розкрили проблеми із громадським транспортом
15:41
Одна людина загинула внаслідок обстрілу Донецька, є постраждалі
11:50
Путін дистанційно «відкрив» у захопленому Маріуполі «філію» Волгоградської академії МВС
08:59
Поблизу окупованого Сєверодонецька три доби горить ліс
08:01
Німецькі компанії допомагають Росії зводити будинки в захопленому Маріуполі, — ЗМІ
00:14
Головне за день: Росія захопила Водяне. Український апокаліпсис від західних ЗМІ
22:27
У Генштабі ЗСУ розповіли про напрямки атак російських військ
16:50
Українські військові розповіли, чим небезпечне захоплення Часового Яру росіянами
11:58
Російські окупанти захопили село Водяне на Авдіївському напрямку, — DeepState
усі новини
10:15
Наслідки обстрілів Донеччини за добу: снаряди вдарили по Славкурорту та житловим будинкам
09:56
Ситуація на фронті: ЗСУ відновили позиції біля Старомайорського
08:56
Нічна атака РФ по Україні: збито 28 дронів та 3 ракети
08:42
Харків атакували російські дрони: мінімум 6 загиблих та 11 поранених
08:23
Сімох людей поранено обстрілами РФ за добу в Донецькій області
23:32
Російські війська стирають Часів Яр як Авдіївку: репортаж ►
23:27
Головне за день: НАТО побоюється членства України. Ситуація у Часів Ярі
22:36
РФ збільшує кількість силовиків в окупації, як виглядає аквапарк у Донецьку — дайджест з окупації ►
21:50
Прокуратура має розпочати провадження у справі нардепа Гереги та «Епіцентру» в окупації
20:45
Придністров'я знову заявляє про атаку дрона на військову частину
20:13
«ДНР» шукає джерело водопостачання для окупованої території
19:21
Окупанти у Донецьку винесли черговий «вирок» військовим ЗСУ, цього разу заочний
18:50
Запоріжжя під ударами РФ: є жертви від повторних обстрілів (доповнено)
18:13
Хімічні атаки РФ проти ЗСУ стали системними та почастішали
18:07
Україна невдовзі зможе атакувати дронами Урал та Заполяр'я — Bild
17:20
Внаслідок обстрілу Покровського району одна жінка постраждала
16:55
З села у Покровському районі рятувальники евакуювали п'ятьох людей
16:48
Центральна газета ФРН звинуватила посла України в залякуванні — Bild
15:59
ДБР завершило розслідування щодо колишнього правоохоронця, який застрелив колегу в Рубіжному
15:58
НАТО обговорює членство України в обмін на відмову від окупованих територій — Repubblica
усі новини
ВІДЕО
Російські війська стирають Часів Яр як Авдіївку: репортаж ► Російські війська стирають Часів Яр як Авдіївку: репортаж ►
05 квітня, 23:32
РФ збільшує кількість силовиків в окупації, як виглядає аквапарк у Донецьку — дайджест з окупації ► РФ збільшує кількість силовиків в окупації, як виглядає аквапарк у Донецьку — дайджест з окупації ►
05 квітня, 22:36
Бій біля н. п. Терни: Cили оборони України проти логістики РФ. Фото: кадр із відео Сили оборони не дають РФ налагодити логістику біля населеного пункту Терни: по окупантах б'ють нічні FPV
05 квітня, 12:08
Укриття росіян розлетілося на тріски після атаки дрона. Фото: кадр із відео ЗСУ знищують біля Курдюмівки позиції та техніку окупантів, — відео
05 квітня, 09:35
Масована атака дронів на військові аеродроми відбулася в Росії Масована атака дронів на військові аеродроми відбулася в Росії
05 квітня, 09:00
Вибух автомобіля у Луганську. Кадр із відео В окупованому Луганську вибухнув автомобіль
04 квітня, 17:20

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама