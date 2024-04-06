«Лікарі без кордонів» призупинили свою роботу на Донеччині — їхній офіс зруйновано атакою РФ

Організація «Лікарі без кордонів» призупинила свою роботу на Донеччині через російську атаку на їх офіс у Покровську.



Обстріл стався 5 квітня приблизно о 3:15 ранку. Будівля була повністю зруйнована, п'ятеро людей отримали поранення, у тому числі охоронець організації. Через це «Лікарі без кордонів» змушені тимчасово призупинити свою медичну гуманітарну діяльність у Донецькій області. Вони надаватимуть лише невідкладну та швидку допомогу.

«Цей акт насильства проти гуманітарної організації не можна вважати черговою жертвою війни. Атаки на будь-який заклад, де працює гуманітарний персонал, не лише загрожують безпеці наших колег, а й перешкоджають наданню допомоги тим, хто її потребує», — каже головний координатор з надзвичайних ситуацій «Лікарів без кордонів» в Україні Вінченцо Порпілля.



Співробітник служби безпеки організації Едуард Марченко, який перебував в офісі під час нападу, отримав поранення.

У чоловіка діагностували забій та закриту черепно-мозкову травму. Йому надали медичну допомогу, він одужує. Поранення також отримали чотири особи, які знаходилися поряд із будинком під час обстрілу, у тому числі 14-річний хлопчик. Вони отримали медичну допомогу та не потребували госпіталізації, зазначають в організації.

«Лікарі без кордонів» надають медичну та психологічну допомогу через мобільні клініки, які обслуговують понад 100 населених пунктів, де доступ до медичних закладів утруднений через бойові дії та нестачу медичних працівників. Вони зокрема допомагають у медичній евакуації. Організація має 15 машин швидкої допомоги в Донецькій та інших областях.

Офіс «Лікарів без кордонів» у Покровську був також аптекою та логістичним центром для обладнання та автомобілів.