Росіяни за добу вбили п'ятьох жителів Донеччини, ще троє — отримали травми

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

На Донеччині минулої доби, 6 квітня, російські окупанти обстріляли населені пункти. В результаті атак п'ятеро цивільних убито, також відомо про трьох постраждалих. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 6 квітня росіяни вбили 5 жителів Донецької області: 4 у Курахівці та 1 у Красногорівці», — написав він.



Крім того, за словами Філашкіна, ще 3 особи в області за добу отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1905 осіб, ще 4770 — отримали травми. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що 6 квітня Будьонівський район окупованого Донецька потрапив під обстріл. Момент удару влучив у відео камери спостереження.