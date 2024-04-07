Внаслідок нічної атаки на Харків троє людей отримали поранення

Російські окупанти сьогодні, 7 квітня, вкотре обстріляли Харків. Відомо, що троє людей отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



За словами глави регіону, росіяни о 00:50 вдарили по Харкову безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок.



«Постраждав 62-річний чоловік, він отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці», — зазначив він.



Також Синєгубов додав, що о 01:40 окупанти вдарили «Шахедами» по Лозівському та Харківському районам. Інформація про жертв не надходила.



Раніше ми писали, що 7 квітня російська армія вкотре атакувала Україну за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе. Українська протиповітряна оборона збила усі російські безпілотники.