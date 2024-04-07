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Окупанти з артилерії вдарили по Невському, Новолюбівці, Надії та Андріївці

07 квітня 2024, 11:56

Окупанти з артилерії вдарили по Невському, Новолюбівці, Надії та Андріївці

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти на Луганщині. Зокрема, під вогонь потрапили Невське, Новолюбівка та Андріївка. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

«Вчора (6 квітня – ред.) супротивник ударив з артилерії по Невському, Новолюбівці, Надії, Андріївці. Здійснив мінометний обстріл Макіївки», — зазначив він.

Крім того, за словами Лисогора, у районах Стельмахівки та Надії росіяни вдарили за допомогою безпілотників. Загарбники протягом доби з авіації атакували Білогорівку, також під ударом знаходилися район Тернів та Невське.

Раніше ми писали, що на Луганщині навколо окупованого селища Смолянинове, поблизу Сєвєродонецька, вже понад три доби горить хвойний ліс.

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