Сили оборони відобразили штурм окупантів на Авдіївському напрямі

Окупанти щодня штурмують село Бердичі на Авдіївському напрямку. Так, українські військовослужбовці відобразили черговий штурм росіян, у результаті є жертви. Про це повідомили у пресслужбі 47-ої окремої механізованої бригади.



«БМП-2 разом із десантом прорвалася до села. Воїни з ударних роти БпЛА зупинили техніку за допомогою FPV-дрону, ліквідувавши відразу чотирьох загарбників. Піхота 26 окремого стрілецького батальйону 47 ОМБр, отримавши перевагу — знищила решту противника», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що російські війська просунулися до східної околиці Часового Яру через посилену механізовану атаку.