Головне за день: Військові РФ розстріляли українських бійців. Харків весь під обстрілами

Бойові дії



На окупованій Росією території Донецької області одна людина загинула та п'ятеро поранені внаслідок обстрілів. Також, за даними окупаційної влади, пошкоджено 14 житлових домобудівель у Петрівському районі Донецька, Радянському районі Макіївки, Микитівському районі Горлівки, а також дитячий садок, ринок, газопровід у Микитівському районі Горлівки.



Війська РФ розстріляли українських військовополонених у Кринках на лівому березі Херсонської області. Відповідне відео було опубліковано у мережі. У зв'язку з цим правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни та умисного вбивства, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.



Російські окупанти готують наступ наприкінці весни, на початку літа. Важливими містами для них є Часів Яр та Покровськ Донецької області, розповів голова української військової розвідки Кирило Буданов.



Окупаційна армія РФ 7 квітня цілий день обстрілювала Харків. Внаслідок атак четверо людей отримали поранення. Росармія завдала ударів по центральному парку та промисловій зоні, де внаслідок прильоту пошкоджено будинок та горів гараж.



Українські військовослужбовці на сході України за допомогою FPV-дрону атакували автомобіль російських військових. В автомобілі знаходилися офіцери одного з російських підрозділів. Один із них загинув, другий отримав поранення.



Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти на Луганщині. Зокрема, під вогонь потрапляють Невське, Новолюбівка та Андріївка.

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