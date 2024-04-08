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До «Дії» додали дві послуги для переселенців: подробиці

08 квітня 2024, 20:02

До «Дії» додали дві послуги для переселенців: подробиці

Тимчасово переміщеним особам в Україні спростили отримання відповідної довідки за допомогою сервісу Дія. Тепер заявку можна буде подавати одному члену за сім'ю. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, було повернуто послугу для людей, які через війну змушені були покинути будинки.

«Допрацювали її разом із Мінсоцполітики. Тепер реєструйте довідку та оформлюйте виплати для себе, дружини чи чоловіка та дітей у додатку «Дія». Раніше кожен подавав заяву за себе», - написав Федоров.

Також міністр уточнив, що можна буде отримувати довідку та виплати на дітей, які народилися вже після переїзду.

Дані про них автоматично підтягнуть із свідоцтва про народження, нічого додатково вводити не треба.

«Виплати надійдуть на карту того, хто подавав одну заяву для всіх. Довідка про ВПО буде у «Дії», а гроші — на карті «єПідтримка». Сервіс доступний лише громадянам, які ще не мають довідки ВПО», — написав Федоров.

 

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