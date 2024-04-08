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У Байдена звинуватили Конгрес у бездіяльності

08 квітня 2024, 21:28

У Байдена звинуватили Конгрес у бездіяльності

Бездіяльність Конгресу Сполучених Штатів Америки призводить до того, що Україна втрачає позиції на лінії фронту. Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

За останні кілька тижнів, кілька місяців ми спостерігаємо, як Україна втрачає позиції на полі бою. І це через бездіяльність Конгресу», — підкреслила Жан-П'єр.

За її словами, США мають продовжувати надавати Україні допомогу, як це було від початку повномасштабного вторгнення.

«Ми знаємо, що відбувається, якщо не зупинити диктатора. Якщо речник Палати представників Майк Джонсон внесе на розгляд законопроект про національну безпеку за допомогою України на 60 млрд доларів, ми знаємо, що він отримає переважну підтримку», — додала вона.

Раніше повідомлялося, що виділений США в березні пакет допомоги Україні на $300 млн використали ще в листопаді 2023 року, коли влада намагалася уникнути шатдауну через відсутність фінансування.

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