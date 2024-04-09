У Держдепартаменті відреагували на удар дронів по Запорізькій АЕС

Держдепартамент США закликав Росію утриматися від дій, які можуть призвести до ядерного інциденту на Запорізькій АЕС та повернути контроль над станцією компетентним українським органам. Про це заявив представник Державного департаменту США Метью Міллер.

За його словами, Вашингтон уважно стежить за ситуацією на українській атомній електростанції.

Спікер Держдепу вкотре закликав Росію вивести свій персонал із української АЕС.

«Ми ознайомлені із повідомленнями про атаку БпЛА по Запорізькій АЕС. Ми продовжуємо стежити за умовами на станції», — зазначив Міллер.

За словами спікера зовнішньополітичного відомства США, офіційний звіт МАГАТЕ, на щастя, говорить про те, що пошкодження внаслідок удару БпЛА не загрожують ядерній безпеці.

Раніше Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про прямі попадання в захисні конструкції головного реактора ЗАЕС. «Росатом» традиційно звинуватив в ударі українських військових, повідомивши про поранених під час «удару».