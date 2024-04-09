Вночі окупанти атакували Україну безпілотниками та ракетами С-300

Війська РФ вночі атакували Україну «Шахедами» та ракетами С-300. Сили ППО знищили всі ударні дрони. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.



«Вночі 9 квітня 2024 року російські окупанти атакували 20 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 з мису Чауда (Крим), Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донецької області», — повідомив командувач.



Внаслідок протиповітряного бою збито всі 20 «Шахедів» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.



Раніше повідомлялося, що російська армія ввечері 8 квітня завдала удару по цивільній інфраструктурі в Полтавській громаді, там загинула людина.