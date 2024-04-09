За добу на Донеччині одна людина загинула, ще п`ять — отримали поранення

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційна армія РФ минулої доби, 8 квітня, атакувала Донецьку область. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще п'ять – травмовані. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 8 квітня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — у Часовому Яру», — написав він.



Крім того, за словами Філашкіна, ще 5 людей в області за добу отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1907 осіб, отримали поранення — 4776. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що війська РФ вночі атакували Україну Шахедами та ракетами С-300. Сили ППО знищили всі ударні дрони.