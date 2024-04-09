Росія наступає на Часів Яр тактикою подвійного удару — BILD

Росія: тактика подвійного удару на Часів Яр. Фото: BILD

Такого висновку дійшов експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, який вивчив маневри ЗС РФ під Часів Яром за останні 10 днів (на карті).







За його словами, тактику подвійного удару (double push) Росія застосовувала і раніше під час захоплення українських міст та сіл. Вона полягає в обході позицій противника з флангів та одночасному прямому та фронтальних ударах.



«У битві за Часів Яр російські війська намагаються реалізувати свою успішну (Авдіївка, Бахмут, Новомихайлівка тощо) тактику "подвійного удару": кліщі з півночі та півдня плюс прямий штурм міста зі сходу», — пише Рьопке.

Напрям ударів ЗС РФ по н. п. Часів Яр згідно з аналізом DeepState

Раніше «Новини Донбасу» розбиралися, яке значення Часів Яр має у військовому плані для російських окупантів і чому армія РФ так намагається його захопити.