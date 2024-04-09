У Росії на жінку написали донос через фото у жовтій куртці на фоні синього неба

На жительку Росії написали донос у поліцію через фото у жовтій куртці на фоні синього неба. Фото: Baza

За словами мешканки Вологодської області Росії Антоніни Смоліної, 3 квітня її відвідав поліцейський. Він пояснив, що на неї написав заяву чоловік — йому не сподобалася фотографія Смоліної у жовтому пуховику на фоні неба. Мовляв, картинка викликає асоціацію з українськими символами. Про це повідомило російське інтернет-видання видання Baza.

Жінці довелося писати пояснення. У ньому вона вказала, що колір неба від неї не залежить, а через зарплату вона не може дозволити міняти пуховики щоразу, як змінюється громадська оцінка того чи іншого кольору.

Як Смоліна розповіла «Базі», поліцейський поставився до ситуації з розумінням та сказав, що вона може писати все, що думає.

Антоніна знайшла донощика у соцмережах. Ним виявився якийсь Валерій Миколайович. У поясненні вона побажала йому успіхів, здоров'я, благополуччя та знайти суспільно корисне хобі, не пов'язане із тривалим використанням гаджетів, бо це негативно позначається на здоров'ї людини.

«Я вирішила розповісти про це, щоб люди розуміли, що треба бути обережнішими — немає гарантій, що поряд з тобою нормальні люди», — сказала Антоніна.