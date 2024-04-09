ЄС розпочав підготовку 14-го пакету санкцій, — віце-президент Єврокомісії

Європейський союз розпочав підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути ухвалений навесні цього року. Про це заявив віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

«Ми розпочали підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути прийнятий навесні. Він, ймовірно, включатиме широкий перелік обмежувальних заходів із сильним акцентом на боротьбу з обходом — наприклад, у морському секторі, оскільки Росія продовжує намагатись порушувати верхній кордон цін на експорт нафти», — сказав Домбровскіс.

Він зазначив, що ЄС також шукає способу зупинити обхід санкцій через західні дочірні компанії, які працюють у країнах за межами Європи.

Віце-президент Єврокомісії також підкреслив, що ЄС і надалі чинитиме тиск на Росію та тих, хто підтримує її на полі бою, де б вони не знаходилися.

«Ми продовжимо переслідувати друзів Путіна. І ми продовжимо переслідувати тих, хто допомагає Росії обходити санкції чи поповнювати її військовий арсенал», - зазначив він.