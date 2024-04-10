Комітет ВР завершив розгляд законопроекту про мобілізацію до другого читання

Комітет ВР завершив розгляд законопроекту про мобілізацію. Фото: Олександр Завітневич.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив остаточний варіант до другого читання законопроєкту про мобілізацію. 10 квітня документ розглянуть у залі парламенту. Про це повідомив голова Комітету Олександр Завітневич.

«10 квітня фінальна таблиця законопроекту буде у залі парламенту. Сподіваюся, що члени Комітету – представники різних політичних сил, донесуть своїм колегам щодо фракцій та груп, аргументи на користь прийнятих та підтриманих Комітетом положень, а також причини відхилення запропонованих депутатських поправок», — зазначив він.



За словами Завітневича, численні дискусії мали на меті пропрацювати законопроєкт настільки досконало, щоб уникнути деструктивності в парламенті під час його розгляду, не допустити політизації та піар-кампаній будь-якого депутата чи навіть цілих груп і такими діями затягнути ухвалення законопроєкту.



«Під час війни, коли ми боремося за існування України як суверенної держави, депутатський корпус має брати на себе відповідальність за непопулярні та важкі рішення. Час вимагає мужності не лише на фронті, а й у сесійній залі, щоб відкинути політичні упередження та розділити політичну відповідальність за ухвалені рішення заради перемоги над РФ», — резюмував він.



Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував у своєму Telegram-каналі висновок парламентського комітету з нацбезпеки щодо мобілізаційного законопроєкту.



У законопроєкті про мобілізацію будуть:

залишається норма про право на звільнення із служби людей з інвалідністю;

є можливість звільнитися зі служби після полону;

чоловіки, визнані обмежено придатними, зобов'язані пройти перегляд протягом 12 місяців;

інваліди, що отримали 2 та 3 групи після 24 лютого 2022 року (крім військовослужбовців) підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби;

військовослужбовці у разі підписання першого контракту мають право на компенсацію 50% першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки;

передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків віком від 18 до 60 років без військово-облікових документів;

також планується обмежити керування транспортними засобами військовозобов'язаними на вимогу ТЦК.

Крім того, співрозмовники «Української правди» в оборонному комітеті наголосили, що демобілізацію прибрали із законопроєкту про мобілізацію, її розглянуть окремо. Виключення питання демобілізації із законопроекту ініціював головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.



Раніше ми писали, що 30 січня до Ради внесли законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.