Обстріли Донецької області: один загиблий та дев'ять поранених за добу

Обстріли Донецької області не припиняються ні на день. Фото: Донецька ОВА

Протягом минулої доби населені пункти Донецької області було обстріляно російськими загарбниками 14 разів. Внаслідок ударів загинула одна людина, дев'ять — отримали поранення. Про це станом на ранок 10 квітня повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Красногорівці поранено 3 людей. У Соколі Очеретинської громади поранено людину. У Курахівській громаді обстріляно Вовченка, Ганівку, Веселий Гай та Курахове.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляно Зарічне, Нове та Терни. У Костянтинівці 1 особа загинула та 2 поранені; пошкоджено 27 приватних будинків, 10 багатоповерхівок, 4 магазини, 2 інфраструктурні об'єкти та 2 соціальні заклади. У Слов'янську поранено 3 людей.

Бахмутський район. У Нью-Йорку пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджено 11 приватних будинків та багатоповерхівку. У Сіверську пошкоджено 3 будинки та нежитлову споруду.

За добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 259 осіб, у тому числі 23 дитини.