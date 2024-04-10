На Донеччині оператори ССО знищили машину з комплексу РЕБ «Борисоглєбськ-2» росіян

На Донецькому напрямку українські військовослужбовці за допомогою ударного безпілотника знищили російську машину з комплексу РЕБ «Борисоглєбськ-2». Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій.



Наголошується, що російську ціль помітили оператори 3-го полку ССО під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку.



«Нею виявилася машина зі складу автоматизованої станції перешкод «Р-378Б» комплексу радіоелектронної боротьби «БорисоГлєбськ-2». За допомогою ударного БПЛА мету було знищено», — йдеться у повідомленні.



«БорисоГлєбськ-2» — російський комплекс радіоелектронної боротьби. Використовується для придушення супутникового зв'язку, радіонавігаційних систем, перешкод у різних діапазонах. На озброєнні армії РФ – з 2013 року, з 2014 року застосовується противником у війні проти України.



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