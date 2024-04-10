Окупанти намагалися збити український літак біля Дружківки, пролунав вибух

У середу, 10 квітня, близько 12:45 у Дружківці Донецької області пролунав гучний вибух. Про це повідомив кореспондент «Новин Донбасу».

Зазначається, що перед вибухом було чути звук пролітаючого реактивного літака.

Очевидці спостерігали у небі літак та димний слід.

За інформацією Тelegram-каналу «Донбас», у небі працювала українська авіація. Окупанти випустили ракету по літаку, внаслідок чого стався відстріл ХТЦ (хибної теплової цілі, так званої «теплової пастки»), по якій ударила і вибухнула в небі ракета російської ППО.

На цей час немає інформації про якісь пошкодження на землі.

Нагадаємо, близько третьої години ранку 9 квітня російські військові обстріляли Дружківку на Донеччині чотирма ракетами С-400. Загиблих чи поранених серед мирних жителів немає.