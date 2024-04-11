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Окупанти вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України

11 квітня 2024, 08:01

Окупанти вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України

Російські окупанти під час сьогоднішнього масованого повітряного удару по Україні атакували, зокрема, об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Агресор знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру!» — зазначив чиновник.

Він уточнив, що було атаковано об'єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київська областях.

«Енергетики вже працюють над усуненням наслідків», — додав глава Міненерго.

Увечері 10 квітня росіяни вкотре масштабно атакували Україну ударними безпілотниками. Дрони атакували південні, центральні та західні області. Крім того, вранці 11 квітня агресор запустив по Україні ракети.

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