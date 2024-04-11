На Київщині сталася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури після обстрілу окупантів

Російські загарбники вночі 11 квітня атакували критичну інфраструктуру в Київській області, внаслідок чого сталася пожежа, триває гасіння вогню. Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

«Сьогодні вночі область була масовано атакована дронами-камікадзе та ракетами. Під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об'єкт критичної інфраструктури», — зазначили у відомстві.

Повідомляється, що тривога тривала понад 5 годин. Наразі інформація про постраждалих та загиблих не надходила.

Усі оперативні служби на місці, йде гасіння пожежі на об'єкті. Вся докладна інформація згодом, додали у ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти під час сьогоднішнього масованого повітряного удару по Україні атакували, зокрема, об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях.