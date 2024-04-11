У Міноборони РФ повідомили про атаку дронів у шести регіонів

У ніч проти 11 квітня в Російській Федерації нібито збили 13 безпілотників. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.



«Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться в повідомленні.



Зазначається, що засобами ППО перехоплено та знищено дванадцять українських безпілотних літальних апаратів над територіями Курської (три), Тамбовської (три), Білгородської (два), Брянської (один) Липецької (один) областей, Республіки Мордовія (два).



Також в оборонному відомстві уточнили, що вранці ППО збила один дрон у Брянській області.



Раніше ми писали, що в російській Білгородській області 7 квітня відбулася атака дронів. Відомо, що сили протиповітряної оборони нібито збили один БПЛА.