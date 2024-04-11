Окупанти тиснуть на Бахмутському напрямку: 23 атаки за добу

Бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших на карті бойових зіткнень, за останню добу ЗСУ відбили 23 атаки. Про це йдеться у звіті Генерального штабу.



«На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області», — повідомили у Генштабі.



На Часів Яр російські війська продовжують наступати з трьох сторін за допомогою 11-ї окремої десантно-штурмової бригади РФ.

Часів Яр 11 квітня 2024 року. Скрін: deepstatemap

Telegram-канал WarArchive опублікував зйомку коптера, який показав оповитий димом після численних обстрілів Часів Яр.



Нагадаємо, російські війська повністю захопили село Первомайське на Авдіївському напрямку Донецької області.