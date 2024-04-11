На захоплених територіях Донбасу назріває екологічна катастрофа через невивезення сміття

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей може статися екологічна катастрофа через звалища. Мешканці скаржаться на антисанітарію у дворах. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



Зазначається, що комунальні підприємства мають техніку для роботи, проте зіткнулися із нестачею працівників. кількість персоналу в два, а іноді втричі менша від необхідного. Через це сміття не встигають вивезення.



І окупаційна влада, і колаборанти планують побудувати проект будівництва звалищ на Донбасі.



«Шість сміттєзвалищ ворог планує створити на Луганщині, ще три на Донеччині. Звозити сміття туди планують не лише з окупованих територій, а й з Ростовської, Білгородської та Воронезької областей», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що окупанти мають проблеми із вивезенням сміття через брак комунальників на захоплених територіях. Також загарбники продовжують завозити на окуповані землі сміття із Росії.