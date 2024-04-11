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Третій евакуаційний поїзд із Покровська приїхав до Рівненської області

11 квітня 2024, 17:49

Третій евакуаційний поїзд із Покровська приїхав до Рівненської області

Третій евакуаційний поїзд із Покровська приїхав до Рівненської області

Третій евакуаційний поїзд із Покровська Донецької області прибув до Рівненської області.

«Волонтери Рівненської обласної організації Українського Червоного Хреста разом із працівниками ДСНС України та іншими громадськими організаціями зустрічали евакуйованих», — повідомило Товариство Червоного Хреста України у Facebook.

Окрім цього, волонтери розгорнули пункт, де люди могли перекусити, отримати необхідну інформацію, першу медичну чи психологічну допомогу. Для дітей волонтери організували заходи щодо психосоціальної підтримки.

Покровськ знаходиться у зоні обстрілів російської армії. Евакуація з міст та сіл на Донеччині триває. 

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