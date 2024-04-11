Життя прифонтових селищ: Очеретине та Новоселівка Перша отримують продукти лише від волонтерів та поліції

Очеретине та Новоселівка Перша — два прифронтові селища в Донецькій області. Там залишилося небагато мешканців. І всі вони потребують продуктів, медикаментів та елементарних побутових предметів. Усього цього немає у легкому доступі через активні бойові дії.



Продукти до селищ доставляють волонтери та загін поліції «Білий янгол». У поліції повідомили, що доставили 600 кг продуктів до прифронтових селищ.

Очеретино — у руїнах, більшість людей виїхали, решта живе у підвалах. Поліцейські залишають вантаж на кількох локаціях, бо розвозити на окремі адреси небезпечно.

У Новоселівці Першою залишилося 80 людей. Мешканці відмовляються залишати свої будинки, навіть якщо вони пошкоджені внаслідок обстрілу. Руйнуванням зазнала і будівля, де розташовувалися школа і дитячий садок. 2017 року освітню установу відбудували, оновили класи, облаштували спортзал. Тепер будівлю знов пошкоджено.