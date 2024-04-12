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Російський Бєлгород атакував безпілотник: двоє людей постраждали, є пошкодження будівлі «Газпрому»

Оновлено
12 квітня 2024, 11:59

Російський Бєлгород атакував безпілотник: двоє людей постраждали, є пошкодження будівлі «Газпрому»

БПЛА влучив у будівлю «Газпрому» у Бєлгороді БПЛА влучив у будівлю «Газпрому» у Бєлгороді

У Бєлгороді РФ сьогодні, 12 квітня, знову було чути вибухи, місто потрапило під обстріл. Внаслідок цього є постраждалі. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.

Наголошується, що безпілотник врізався в адміністративну будівлю ресурсопостачального підприємства.

«Постраждали дві людини: у одного чоловіка осколкове поранення нижньої кінцівки, у другого - осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок», — зазначив він.

Крім того, пошкоджено фасад будівлі.

«Новини Донбасу» визначили, що мова йде про будівлю «Газпрому». Там, зокрема, знаходиться центр обслуговування клієнтів та аварійно-диспетчерська служба.

Раніше ми писали, що Бєлгородська область вкотре була обстріляна 3 квітня. Внаслідок цього є пошкодження.

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