Російський Бєлгород атакував безпілотник: двоє людей постраждали, є пошкодження будівлі «Газпрому»

БПЛА влучив у будівлю «Газпрому» у Бєлгороді

У Бєлгороді РФ сьогодні, 12 квітня, знову було чути вибухи, місто потрапило під обстріл. Внаслідок цього є постраждалі. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.



Наголошується, що безпілотник врізався в адміністративну будівлю ресурсопостачального підприємства.



«Постраждали дві людини: у одного чоловіка осколкове поранення нижньої кінцівки, у другого - осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок», — зазначив він.



Крім того, пошкоджено фасад будівлі.



«Новини Донбасу» визначили, що мова йде про будівлю «Газпрому». Там, зокрема, знаходиться центр обслуговування клієнтів та аварійно-диспетчерська служба.



Раніше ми писали, що Бєлгородська область вкотре була обстріляна 3 квітня. Внаслідок цього є пошкодження.