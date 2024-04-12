Україні знову повернули тіла 99 полеглих воїнів: більшість — з Донецького напрямку

Повернули тіла 99 полеглих захисників. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну повернули 99 полеглих військовослужбовців, більшість з них воювали на Донецькому напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.



«Вдалося репатріювати 77 тіл захисників, які воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів із Запорізького напрямку та двох захисників з Харківського напряму», — йдеться у повідомленні.



Тіла українських військових повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України. Також у КШППВ окремо подякували за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.



Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.



Після ідентифікації тіла наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання.



Раніше ми писали, що з початку повномасштабної війни Росія стратила 54 українські військовополонені. Офіс Генерального прокурора має 27 кримінальних проваджень за фактами страти.