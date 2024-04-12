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Головне за день: У Москві підірвали екс-співробітника СБУ. Обстріл Костянтинівки

12 квітня 2024, 23:42

Головне за день: У Москві підірвали екс-співробітника СБУ. Обстріл Костянтинівки

Права людини

 Угруповання «ДНР» винесло незаконний «вирок» українському військовополоненому на окупованій території. Військовослужбовця полку «Азов» Олексія Жерновського було взято в полон російськими окупантами в березні 2022 року під час боїв за Маріуполь. Його ув'язнили в колонію на 28 років.

Суспільство

 Втрата теплових електростанцій гарантовано означає відключення для мільйонів споживачів по всій країні як мінімум взимку та у липні-серпні, пише «Економічна правда». Видання зазначає, що у разі повного знищення ТЕС у країні залишиться лише базова генерація: атомні, сонячні та вітрові електростанції. Частина споживання покриватиметься за рахунок імпорту та аварійної допомоги. Вже зараз від теплової генерації залишилося менше 20%, ніж було доступно до 22 березня цього року.

В Україну повернули тіла 99 загиблих військовослужбовців, більшість із них воювали на Донецькому напрямку.

В окупованому Донецьку оголосили у розшук 63-річного американського пропагандиста кремлівської медіагрупи «Росія Сьогодні» Рассела Боннера Бентлі на прізвисько «Техас», який зник 8 квітня цього року.

У Москві вибухнув позашляховик Toyota Land Cruiser Prado екс-співробітника СБУ Василя Прозорова. Російські ЗМІ заявили, що чоловік був за кермом, у нього діагностували травми ніг. Колишній співробітник СБУ з 2014 року співпрацював із російськими спецслужбами, крім того, передавав їм інформацію щодо війни на Донбасі. Проте кілька років тому переїхав до РФ.

Мечеть «Ахать-Джамі» в окупованому Донецьку буде відновлено коштом чеченського фонду імені Ахмата Кадирова, заявив голова «Духовного управління мусульман ДНР» Рашид Брагін. Мечеть «Ахать Джамі» була відкрита у 1999 році, розташована у прифронтовому Куйбишевському районі Донецька. Головним меценатом будівництва виступив донецький бізнесмен Ахать Брагін, якого називали «Алік Грек» та пов'язували з криміналом. Після вбивства Брагіна у 1995 році мечеть отримала його ім'я. Рашид Брагін, який очолює зараз «Духовне управління мусульман ДНР», — троюрідний брат Ахатя Брагіна, колишній депутат Донецької обласної ради.

Бойові дії

 На Запоріжжі ввечері під обстріл потрапило окуповане місто Токмак. Так званий голова адміністрації Євген Балицький стверджує, що серед загиблих є дитина, а «десятки жителів важко поранені», без газопостачання залишилося 25 будинків приватного сектору та 9 будинків багатоповерхового сектору.

В окупованій Горлівці десять рятувальників постраждали внаслідок атаки безпілотника. Крім того, у Петрівському районі окупованого Донецька внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА поранено літнього чоловіка.

Вранці захоплене РФ місто Рубіжне Луганської області потрапило під обстріл. В угрупуванні «ЛНР» заявили, що поранено семеро людей. Одна людина загинула.

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу у Криворізькому районі сталася пожежа, пошкоджено дах приватного будинку. Травмувалася 28-річна дівчина.

На Донеччині зазнав обстрілу з російських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Ракета влучила у п'ятиповерхівку, виникла пожежа на балконах з 2-го по 5-й поверхи. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу троє людей отримали поранення. Один із них — у тяжкому стані.

Російські окупанти збирають резерви звідусіль на війну проти України та відправляють війська тихоокеанського флоту на фронт з метою поповнення санітарних та безповоротних втрат. Також частина особового складу з військових з'єднань далекого сходу Росії увійде до нової мотострілецької бригади держави-агресора, яку формують у Воронежі.

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