Окупанти заявили про загибель 8 людей під час обстрілу Токмака Запорізької області

В окупаційній адміністрації Запорізької області заявили, що у Токмаку після обстрілу 12 квітня загинуло 8 людей. Серед них дві дитини, стверджує глава «адміністрації» Євген Балицький.

Також поранено 18 людей, їх госпіталізували. Рятувальні служби продовжують розбирати завали будинків. Окупанти стверджують, що будинки — житлові.



Вдень 13 квітня рятувальники витягли з-під завалів 5 людей. Троє перебувають у тяжкому стані, стверджує Балицький.



У Генштабі на цей час не коментують, чи був удар по Токмак.