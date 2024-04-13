Вибухи в Луганську: «ЛНР» заявила про влучання ракет по машзаводу

В окупованому Луганську вдень 13 квітня пролунало два вибухи. Над містом піднявся стовп диму. В окупаційній адміністрації «ЛНР» заявили, що ЗСУ завдали удару по Луганську кількома ракетами.



Уражено територію машинобудівного заводу. При цьому в «ЛНР» стверджують, що ракети також пошкодили територію автовокзалу. Заявлено про пошкодження житлових будинків та поранення трьох осіб.



Глава угруповання Леонід Пасічник заявив, що завод планували запустити «незабаром». Чи буде він працювати після обстрілу, Пасічник не уточнив.



У Генштабі ЗСУ поки не коментують подію.