Донецька область витратила 1,6 млрд гривень на опорні пункти, рови та іншу оборону

На облаштування оборони Донецької області спрямовано 1,6 млрд гривень. Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Він зазначив, що таку суму направили з бюджету області та громад.



Вже облаштовано понад 500 військових опорних пунктів, будуються невибухові загородження, протитанкові рови.



Також Донецька ОДА та місцеві військові адміністрації постійно спрямовують кошти на закупівлю дронів, машин та інших необхідних коштів для війська.

13 лютого 2024 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з початку 2024 року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 мільярдів гривень на будівництво фортифікаційних споруд. Ще понад 16 млрд грн виділено обласним адміністраціям. Так, для Донецької області — 1,2 мільярда гривень.



Виділене урядом України фінансування не покриває загальної потреби у фортифікаційних спорудах, питання додаткового виділення коштів буде розглянуто найближчим часом. Про це «Новинам Донбасу» повідомило міністерство оборони України у першій половині березня.



Крім того, нещодавно на нашому сайті була опублікована стаття — Чи захопить Росія Донецьку область? Думки військових експертів.