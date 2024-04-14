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Окупанти готуються до нової провокації на Запорізькій АЕС — Генштаб

14 квітня 2024, 15:58

Окупанти готуються до нової провокації на Запорізькій АЕС — Генштаб

Війська РФ вкотре готуються провести провокацію на Запорізькій атомній електростанції (місто Енергодар). Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу.

За даними розвідки, росіяни готуються до проведення чергової провокації на Запорізькій атомній електростанції під фальшивим прапором.

«Росія — єдиний терорист у світі, який тримає в заручниках атомну станцію та використовує її для шантажу України та всього світу. Ніхто інший, окрім російських терористів, не ставив світ так близько до межі свідомої радіаційної катастрофи», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що РФ протягом останніх тижнів кілька разів намагалася перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на об'єкти ЗАЕС. Поки російські окупанти перебувають на ЗАЕС, тримають там свою бойову техніку та можуть проводити свої операції, безпека станції не може бути гарантованою.

«Україна завжди відповідально ставилася та ставиться до безпеки ядерних об'єктів. Тільки повернення ЗАЕС під контроль України здатне відновити реальну безпеку станції», — резюмували у відомстві.

Раніше ми писали, що представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що на початку квітня російські окупанти вирішили зімітувати удар по Запорізькій атомній електростанції за допомогою дронів, намагаючись звинуватити в цьому українську сторону.

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