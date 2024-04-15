Російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу

Протягом минулої доби російської окупанти 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 15 квітня повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Покровський район. В Очеретиному 1 особа загинула та 2 поранені, пошкоджено 2 багатоповерхівки. Красногорівка зазнала авіаудару, під артобстрілами були Катеринівка та Єлизаветівка. Під ракетний удар потрапили околиці Покровська.
Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляно Ямполівку та Терни. Вранці агресор обстріляв Слов'янськ — пошкоджено 2 багатоповерхівки. Під вогнем перебували села Костянтинівської громади.
Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено 2 будинки та інфраструктурний об'єкт, у Щербинівці — 3 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджено 14 приватних будинків та багатоповерхівку. У Сіверську пошкоджено 2 будинки та 2 нежитлові споруди.
За добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 59 осіб, у тому числі 3 дитини.