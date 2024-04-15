У місті Часів Яр досі залишаються люди: глава МВА назвав кількість та причину їхньої відмови від евакуації

Станом на 15 квітня у місті Часів Яр, яке є ціллю для росіян, залишається близько 700 цивільних. Місцева влада закликає всіх евакуюватися до безпечніших регіонів України. Про це повідомляє Радіо Свобода («Свобода.Ранок»).



За словами голови Часовоярської МВА Сергія Чауса, місцеві жителі погоджуються виїхати лише тоді, коли їхнє житло буде повністю зруйноване.



«Ця тема, на жаль, працює повністю. Тоді вже люди махають рукою і кажуть: «Все, їдемо». Але, на жаль, у цих випадках дуже часто втрачено документи. Тому люди самі собі роблять зайвий клопіт, який потім дуже важко розібрати. А так я не бачу, щоб люди через посилення обстрілів почали їхати», — зазначив він.



Крім того, зараз виникають труднощі із доставкою до міста гуманітарної допомоги.



«Наразі ще виходить. Але ми розуміємо, що все складніше. Це один момент. І другий момент, що може настати та хвилина, коли ми просто фізично не зможемо цього зробити. Це ми кажемо відкрито, попереджаємо людей. Є райони, куди ми вже не можемо виїхати через активність дронів», — резюмував голова регіону.



Раніше ми писали, що російські війська можуть не встигнути захопити все місто Часів Яр у Донецькій області до 9 травня, але тільки зайдуть у його східний район. Проте брак артилерії та засобів ППО у ЗСУ дозволить загарбникам швидше просуватися під час операції із захоплення міста.



Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіянам поставили завдання захопити місто Часів Яр під Бахмутом до 9 травня. Захоплення міста створить умови для подальшого просування ворога до агломерації Краматорська.