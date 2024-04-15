Завдано удару по «Луганському машзаводу-100»: з'явилися супутникові знімки

По машинобудівному заводу в окупованому Луганську було завдано авіаудару. Фото: Схеми

Внаслідок авіаудару було пошкоджено підприємство «Луганський машинобудівний завод-100», де ремонтували військову техніку окупантів та знаходився особовий склад російської армії. Про це повідомляє видання «Схеми», яке опублікувало супутникові знімки наслідків удару.

На кадрах Planet Labs за 14 квітня видно, що значно постраждала щонайменше одна будівля заводу.

Про вибухи в районі заводу у Луганську повідомили у соцмережах 13 квітня, тоді ж почали з'являтися перші відео з місця подій.

Було уражено підприємство «Луганський машинобудівний завод-100». Удар по заводу підтвердило джерело видання «Донбас Реалії» в Луганську, воно повідомило, що на цьому машинобудівному підприємстві ремонтували російську військову техніку і знаходився особовий склад армії РФ.

Цього ж дня Стратком ЗСУ повідомив, що в окупованому Луганську було вражено пункт управління угруповання військ «Центр» армії РФ.