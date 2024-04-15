Окупанти скинули авіабомбу на навчальний заклад у Харківській області, є загиблі

Російські військові атакували керованою авіабомбою село Лук'янці Липецької громади Харківського району. Влучили у навчальний заклад. Про це повідомив голова Харківської обласної воєнної адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Зазначається, що внаслідок удару загинули двоє людей. Водночас кількість поранених наразі встановлюється. Усі жертви – цивільні.

«Влучання було у заклад освіти. Інформація оновлюється», — додав Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що минулої доби військові Росії обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. У селі Мала Вовча внаслідок скидання вибухівки дроном загинула 58-річна жінка.