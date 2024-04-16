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На зустрічі із Шольцем глава Китаю висловився за участь Росії у мирній конференції

16 квітня 2024, 15:29

На зустрічі із Шольцем глава Китаю висловився за участь Росії у мирній конференції

У Пекіні відбулися переговори між канцлером ФРН та главою Китаю. Фото: МЗС КНР У Пекіні відбулися переговори між канцлером ФРН та главою Китаю. Фото: МЗС КНР

Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцем у Пекіні, під час яких заявив, що Пекін підтримує проведення мирної конференції щодо України, але за участю Росії. Про це повідомило МЗС КНР у вівторок, 16 квітня.

«Лідери двох країн провели поглиблений обмін думками щодо "української кризи" (так у Пекіні називають війну в Україні — Ред.) і заявили, що Китай та Німеччина зобов'язуються дотримуватися цілей та принципів Статуту ООН, виступають проти використання ядерної зброї чи нападів на мирні ядерні об'єкти, а також наполягають на належному вирішенні питань міжнародної продовольчої безпеки та дотриманні міжнародного гуманітарного права», — йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що Сі Цзіньпін наголосив на необхідності для всіх сторін у нинішній ситуації працювати разом, щоб якнайшвидше відновити мир.

«Китай не є стороною чи учасником "української кризи", але він по-своєму просуває мирні переговори. Китай заохочує та підтримує всі зусилля, які сприяють мирному вирішенню кризи», — сказав він.

Для цього, за словами лідера КНР, слід відмовитися від егоїстичних вигод, охолодити ситуацію, уникати подальшого загострення та зменшити негативний вплив на світову економіку.

Китай підтримує скликання міжнародної мирної конференції, визнаної Україною та Росією, та з рівноправною участю всіх сторін та справедливе обговорення всіх варіантів миру, заявив Сі та пообіцяв підтримувати тісне співробітництво з усіма сторонами, включаючи Німеччину.

При цьому не повідомляється, чи лідери двох країн обговорювали участь Китаю в глобальному Саміті миру у Швейцарії.

Раніше повідомлялося, що влада Китаю підтримує проведення міжнародної мирної конференції з питань війни в Україні. Але в цьому заході має взяти участь і Росія. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Китаю Ван І після зустрічі із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим 9 квітня.

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