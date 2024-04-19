Росіяни вдарили ракетами по Дніпру, горить багатоповерхівка

У Синельниківському районі Дніпропетровської області внаслідок російської ракетної атаки загинула жінка, у Дніпрі постраждали як мінімум шість мешканців міста внаслідок часткової руйнації та пожежі у багатоповерховому житловому будинку у п'ятницю вранці. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«У Дніпрі горить п'ятиповерхівка. Вона частково зруйнована. Під завалами можуть бути люди. Наразі, попередньо, шестеро постраждалих. На Криворіжжі пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Є руйнування і на Синельниківщині. Там загинула жінка», — написав Лисак у Телеграм.

Він наголосив, що в області триває повітряна тривога і закликав перебувати в укриттях.

«Більше інформації — пізніше», — написав глава ОВА.

Нагадаємо, у четвер, 18 квітня, Збройні сили Російської Федерації вдарили по Дніпровському району Дніпропетровської області. Двоє чоловіків отримали поранення.