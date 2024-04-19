Шестеро людей загинули в Синельниківському районі Дніпропетровської області, серед них двоє дітей

У Синельниківському районі на Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу загинуло шестеро людей. Фото: МВС

У Синельниківському районі на Дніпропетровщині через російський удар загинули 6 людей, серед них діти 6 та 8 років. Ще двох людей травмовано. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Також внаслідок обстрілу у Синельниківському районі пошкоджено понад десяток приватних будинків, виникли пожежі, які оперативно було ліквідовано рятувальниками, йдеться у повідомленні.

Екстрені служби працюють на місцях російських ударів на Дніпропетровщині.

«На жаль, кількість постраждалих зростатиме. Розбір завалів пошкоджених будинків триває», — написав глава МВС у Telegram.

На місцях розгорнуто пункти допомоги постраждалим. Працюють психологи. Поліція приймає заяви від постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські військові вдарили ракетами по Дніпру та районам області.