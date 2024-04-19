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ЗС ЗСУ: Знищення Ту-22М3 є переломним моментом

19 квітня 2024, 18:08

ЗС ЗСУ: Знищення Ту-22М3 є переломним моментом

Знищення російського стратегічного літака Ту-22М3 стало переломним моментом у війні Росії проти України. На цьому наголосив представник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону.

Євлаш зазначив, що в Україні є ресурси, якими військові можуть діставати такі великі дистанції. Він нагадав, що раніше це довели під час знищення А-50, а сьогодні росіяни отримали чергове підтвердження того, що Україна може модифікувати різні засоби, які можуть діставати на такі великі дистанції та ефективно атакувати ворожі літаки.

«Це переломний момент. Насамперед для російських льотчиків. Вони будуть розуміти, що навіть на великій відстані вони можуть бути вражені. І жодна їхня така атака не залишиться безкарною», — наголосив спікер Повітряних сил.

Нагадаємо , сьогодні 19 квітня, в результаті операції ГУР при взаємодії з Повітряними силами знищено бомбардувальника Ту-22МЗ за 300 км від території України.

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