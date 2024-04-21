Від рук окупантів поранено двох людей на Донеччині — ОВА

Росіяни обстріляли Донетичну. Фото: Вадим Філашкін

Минулої доби, 20 квітня, російська армія знову атакувала Донеччину. Внаслідок ударів двоє цивільних отримали поранення. Інформація про загиблих не надходила. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 20 квітня росіяни поранили 2 мешканців Донецької області: у Красногорівці та Очеретиному», — написав він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині 1930 людей убито, отримали поранення — 4814. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що армія Росії завдала ракетного удару по Одесі. Є руйнування у приватному секторі, постраждали троє людей, включаючи дитину.